Verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen Kaiserwetter sorgt zum „Fest“ für volle Innenstadt

Denn während sich auf der Telegrafenstraße die Menschen tummeln, rund um das Rathaus und die Sparkasse zudem einige Vereine, Parteien und Betriebe ihre Zelte aufgeschlagen haben, bleibt es auf der Kölner Straße die meiste Zeit ruhig. Die Geschäfte haben hier – genauso wie auf der Telegrafenstraße – ihre Türen geöffnet. Bei „Tausendschön“ gibt es 20 Prozent, so wie in vielen Geschäften am Sonntag. Das Reformhaus hat geöffnet, ebenfalls Holzwürmchen. Und auch Jochen Krämer sitzt vor seinem Geschäft und lädt zum Stöbern ein. Familie Theiß, Janasch-Optik, der Teeladen, Woolworth und auch Gaby van Wahden am Markt: Sie alle machen mit. „Aber hier stehen keine Zelte, und es gibt kein Programm“, stellt eine Passantin ernüchtert fest. „Das ist doch schade.“ Entsprechend schwach ist auch der Betrieb auf der Kölner Straße.