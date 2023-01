SV 09/35 Wermelskirchen Volle Halle und großer ehrenamtlicher Einsatz beim internationalen Fußballturnier

Mehr als 20 Ehrenamtliche wirbeln am Samstag und Sonntag in der Schwanenhalle, in der Sporthalle an der Stockhauser Straße sind 15 weitere Freiwillige im Einsatz. „Wir freuen uns sehr über das Engagement“, sagt Kirsten Buchner, Geschäftsführerin des SV 09/35 am Samstag. Und dann wagt sie eine kleine Zwischenbilanz: „Die Vorfreude war groß, jetzt kommt langsam die Erleichterung, weil alles läuft“, sagt sie. 41 Mannschaften mit Fußballern unter 13 Jahren treten an diesem Wochenende gegeneinander an.