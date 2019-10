Erntedankfest in Wermelskirchen : Volle Altäre zum Erntedankfest in den evangelischen Kirchen

Wermelskirchen Viele Kinder und Erwachsene brachten zu den Gottesdiensten am Sonntag ihre Gaben mit.

Mit vollen Händen brachten die Kinder am Sonntagmorgen Gemüse und Obst, Brot und Nudeln, Konserven und Süßigkeiten zu den Altären der evangelischen Kirchen. Ob in der Stadtkirche oder in Eipringhausen, ob in Hünger, Tente, Dhünn oder Hilgen-Neuenhaus: Zum Erntedankfest hatten die Gemeindeglieder reichlich Spenden dabei, die zu fröhlichen Klängen und dankbaren Worten in die Kirchen getragen wurden. Bereits Tage zuvor hatten der Kindergarten in Tente und der Johanniter-Kindergarten die Familien gebeten, darüber ins Gespräch zu kommen, was sie zum Erntedankfest teilen wollen. „Die Kinder haben häufig selbst entschieden“, berichtete Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski. Und weil die Jüngsten befanden, dass Äpfel und Birnen bei den Empfängern für wenig Freude sorgen würden, packten sie Schachteln voller Kekse und Smarties ein. Die fanden in Tente neben Gemüse und Obst ihren Platz am Altar. Gemeinsam mit dem Krämerladen erinnerte das Vorbereitungsteam des besonderes Gottesdienstes für Kleine und Große daran, wie das Brot auf den Tisch kommt und warum es wichtig ist, zu teilen.