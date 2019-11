Gedenkfeiern in der Hüppanlage und in Wellerbusch : Volkstrauertag bekommt ein neues Gesicht

Wermelskirchen „Ich träume jede Nacht vom Krieg“, sagt Mahdi Nusrat, als er am Sonntagvormittag vor dem alten, schweren Gedenkstein in den Hüppanlagen steht. Ihm gehen die Bilder von Leichen nicht aus dem Kopf, die er seit seiner Kindheit am Straßenrand seiner afghanischen Heimat gesehen hat.

Auch Manfred Jetter ruft in Wellerbusch zur Menschlichkeit auf: „Diese Orte mit ihren Gedenktafeln zeigen uns eindrücklich, wohin es führt, wenn Hass und Gewalt die Regie übernehmen in unserem Zusammenleben“, sagt er, „wenn die Aggression siegt gegenüber der Besonnenheit.“ Er erinnert auch an die Gefallenen, an all die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft aus den Dörfern der Oberhonschaft, an Opfer rechter Gewalt der vergangenen Monate und Jahre. „Es darf nicht sein, dass rechtsextreme Gedanken und menschenfeindliche Parolen sich in unserer Mitte wieder breitmachen“, betont er. Der Kampf um unsere Gesellschaft habe erneut begonnen. Während in Wellerbusch noch die Trompetenmelodien ausklingen, übernimmt im Eifgen die nächste Generation das Wort – die Schüler des Gymnasiums erzählen von ihrer Reise nach Auschwitz. Wie konnte sowas passieren? fragt Julien Phillip (16). Eine Antwort habe er im Konzentrationslager darauf nicht gefunden. „Aber es war wichtig, dass ich an diesen Ort gereist bin“, sagt er, „erst jetzt habe ich begriffen, was dort wirklich passiert ist.“