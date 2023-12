2023 den höchsten Umsatz erzielt Volkshochschule Bergisch Land segelt weiter auf der Erfolgswelle

Die VHS rechnet aktuell mit einem Ergebnis von rund 34.500 Euro. „Damit müssen wir, anders als geplant, die Ausgleichsrücklage in diesem Jahr nicht in Anspruch nehmen“, fasste Hausherr zusammen. Im vergangenen Jahr hatten die Kommunen beschlossen, die Verbandsumlage auszusetzen und stattdessen 70.000 Euro als Investitionsumlage in den Haushalt einzustellen. „Wir haben dieses Geld nun für mögliche Verlustausgleiche in den nächsten Jahren zur Verfügung“, erklärte Hausherr.