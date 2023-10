Kultur in Wermelskirchen Vokale Urgewalt mit den Tsaziken

So voll wie am Freitagabend ist die Bühne im Haus Eifgen nur selten. Alleine schon die Zahl der Sängerinnen des Tsaziken-Esembles aus Köln war mit sechs Frauen weit größer dimensioniert als die meisten Bands. Dazu kamen noch vier Herren an den diversen Instrumenten – Saxophon, Gitarre, Schlagzeug und Perkussion. Aber ganz klar im Mittelpunkt stand die vokale Urgewalt der sechs Sängerinnen, die sich am Bühnenrand im Stehen präsentierten und mit ihren Stimmen eine massive, glockenklare und dabei wahrhaft strahlende Klangwand erzeugten, die brachial und zerbrechlich zugleich war. Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass die Lieder auf Sprachen wie Finnisch, Usbekisch, Serbisch, Georgisch oder Ungarisch gesungen wurden.