Digitalwerkstatt Rheinisch-Bergischer Kreis : Virtuelle Lernplattform im Unterricht

Rhein-Berg Die Digitalwerkstatt der Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk im Rheinisch-Bergischen Kreis griff ein besonders aktuelles Thema auf: 14 Lehrer aus allen Schulformen beschäftigten sich am Beispiel der Software Moodle mit digitalen Lernplattformen für den Unterricht.

Als Referent wurde mit Martin Krämer von der Realschule Herkenrath ein Lehrer gewonnen, der sich seit vielen Jahren mit dem Lernmanagementsystem befasst und das Tool im Unterricht erfolgreich einsetzt. In einem exemplarisch eingerichteten Moodle-Kursus wurde unter dem Unterrichtsthema „Dampfmaschine“ dargestellt, wie sich die Unterrichtseinheit digital im Internet gestalten lässt und mit den Schülern interagiert werden kann. Dabei gab es Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten: vom Hochladen der Materialien bis zur Gestaltung des Unterrichts. Mit dem anschaulichen Beispiel konnten sich die Teilnehmenden auf die Digitalwerkstatt vorbereiten, um im Seminar die Lernplattform dann gemeinsam auszuprobieren. Einige der teilnehmenden Lehrer nutzten die Gelegenheit, an dem Nachmittag gezielt Fragen an den Referenten zu stellen und sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.