Gymnasium in Wermelskirchen Viertklässler machen sich beim Tag der offenen Tür ihr eigenes Bild

Jennifer Eßer bleibt in der Klassentüre stehen. „Eigentlich bin ich nur eine Art Begleitung“, sagt die zweifache Mutter dann und lacht. Denn ihr Sohn und sein Freund nehmen das Gymnasium an diesem Nachmittag fast schon alleine unter die Lupe. Gerade erst haben sie im Matheraum am Tablet ein Rätsel gelöst, jetzt suchen die beiden Jungs nach französischen Wörtern in einem Buchstabenquiz und lassen sich dann Crêpe schmecken.