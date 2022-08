Corona-Pandemie im Bergischen : Vierte Corona-Impfung derzeit noch kein Thema

Wermelskirchen Gibt es zum Winter hin eine Empfehlung, sich zum vierten Mal gegen das Corona-Virus impfen zu lassen? Welche Impfstoffe würden dann im Rheinisch-Bergischen Kreis verimpft? Wir geben die Antworten.

Bestünde zum Winter hin dann eine höhere Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff, werde man sich nach den Empfehlungen der Stiko richten, schreibt Eckardt weiter. Diese empfiehlt derzeit, nur Personen ab 70 Jahren und Risikopatienten zu immunisieren. „Es liegt im Ermessen des jeweiligen Arztes, von dieser Empfehlung in Einzelfällen abzuweichen“, so der Kreis.

Eine Impfung verteilen dürften neben den Hausärzten auch Betriebsmediziner, Impfzentren, Apotheken und weitere Leistungserbringer, die die Impfkampagne unterstützen. Verimpft würden „die bislang bekannten Impfstoffe“, die auch in ausreichender Zahl vorhanden seien, bestätigt der Kreis. „Neue Impfstoffe, adaptiert an die erste Omikron-Variante, sind in der Entwicklung. Zu Informationen, an wen diese dann gegebenenfalls priorisiert verimpft würden, liegen uns bisher keine Erkenntnisse vor.“