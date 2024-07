Motorsport in Wermelskirchen Vier Vereine organisieren ADAC-Event

Es ist noch eine Woche hin, aber die Materialien sind schon vor Ort angeliefert worden. Vor Ort – das heißt auf dem Hof des Autohauses Hildebrandt an der Berliner Straße. Und die Materialien sind Hindernisse, Parcours-Bauteile, Absperrungen, Messinstrumente und andere Dinge, die für das nächste ADAC Parcours-Racing-Event gebraucht werden. Das wird in diesem Jahr in einer Gemeinschaftsleistung gleich vierer Automobil-Clubs in Wermelskirchen ausgerichtet.