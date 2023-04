Kulturelles Leben in Wermelskirchen Vier Chöre sorgen für Begeisterungsstürme

Nach Fischbrötchen, Bratwurst und einem Gläschen Wein in der Pause folgte der Auftritt der Damen von „Bella Melodica“ unter Leitung von Martina Niemeier. Neben den vertrauten Chormelodien hatten die Sängerinnen auch einen ungewöhnlichen Rhythmus im Gepäck: Mit „Bring Me Little Water, Sylvie“ ergänzten die Frauen ihren Gesang mit eindrucksvollem Klatschrhythmus – und freuten sich über die Begeisterung im Publikum. Die hielt auch an, als die Gastgeber schließlich in eindrucksvoller Formation und mit bunten Krawatten Aufstellung bezogen – mit Dirigent Peter Rinne. Der versierte Musiker mit Entertainer-Qualitäten genoss das Heimspiel mindestens genauso wie das Publikum. Sybille Hummel unterstützte am Klavier. „Oh, das geht hoch“, murmelte ein Sänger aus Dhünn vor den Türen des Saals, als der Chor mit seinem „Halleluja“ hohe Töne anstimmte. Die ausgelassene und freundliche Stimmung zog sich durch die Reihen der Chöre genauso wie durch die Bänke im Publikum – erst Recht als die Gastgeber zum eigenen Finale „Ticino e vino“ anstimmten und damit nicht nur zum leisen Mitsingen, sondern auch zum Schunkeln einluden.