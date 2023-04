Chorlandschaft in Wermelskirchen Vier Chöre – ein Konzert

Ob in Dhünn oder in Wermelskirchen: Die Chöre sagten zu – und so verwandelte der MGV Wermelskirchen sein traditionelles Frühlingskonzert in der Woche nach Ostern in ein „Vier-Chöre-Konzert“. Am kommenden Sonntag, 16. April, laden die vier Chöre zu einem gemeinsamen Programm ins Stephanus-Gemeindezentrum nach Hilgen-Neuenhaus ein.