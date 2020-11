Wermelskirchener Organisatoren sagen „Danke“ : Schuhkartons für bedürftige Kinder

Wermelskirchen Die Aktion der „Kartons voller Liebe“ war ein Erfolg – 1510 Pakete kamen zusammen. Rechnen konnte noch bis vor einigen Tagen niemand mit einer so hohen Zahl. Die Leiterin der Sammelstelle in Wermelskirchen ist „überwältigt und dankbar“.

In Wermelskirchen sind im vergangenen Jahr 1400 Schuhkartons für bedürftige Kinder zusammengekommen – in diesem sind es mit 1510 Paketen knapp hundert mehr. „Wir sind total überwältigt und dankbar“, sagt Jennifer Thomas.

Zwar sei es normal, dass die meisten Kartons erst in den Tagen kurz vor Auslaufen der Aktion abgegeben würden. Doch: „In dieser Zeit hätten wir mit weniger Paketen gerechnet“, sagt Jennifer Thomas. Im Corona-Jahr seien viele Menschen in Kurzarbeit und hätten ein ungewisses Einkommen. Und bis Freitag vor dem vergangenen Wochenende waren es auch lediglich 500 Pakete, die die Sammelstelle erreicht hatten. „Dann kamen aber unter anderem noch gepackte Kartons von Schulen und Kitas bei uns an“, sagt Jennifer Thomas, die seit rund 15 Jahren die Leitung der Stelle inne hat. „Jetzt ist unser Gemeinderaum voller Kartons.“ Wann diese abgeholt werden, weiß Jennifer Thomas noch nicht genau. Sie habe am Mittwoch die Abfuhr beantragt, der Termin stehe dann in einigen Tagen fest. Zurücklehnen kann sie sich aber auch dann noch nicht. Der „Papierkram“ wie das Ausstellen von Spendenbescheinigungen und das Schreiben eines Abschlussberichts steht noch aus. „Eigentlich läuft die Aktion für mich aber sowieso das ganze Jahr“, sagt Jennifer Thomas schmunzelnd. Sie sammle leere Schuhkartons und „wenn Stifte irgendwo im Angebot sind, kaufe ich die auch immer“.