Aktion „Zu Fuß zur Schule“ in Wermelskirchen Viele Schüler verzichten aufs Elterntaxi

„Es ist viel schöner, wenn es morgens nicht so voll vor der Schule ist“, erklärt dann auch Milla an der Schwanenschule. Und tatsächlich bestätigten viele Schulen, dass das Elterntaxi-Aufkommen zum Schulstart am Morgen große Sorgen machen. „Wir haben deswegen schon vor einigen Jahren in Dabringhausen eine Elternhaltestelle an der Mehrzweckhalle eingerichtet“, erzählt Friederike Kelzenberg-Gerloff, Schulleiterin der Dhünntalschule. Dadurch habe sich die Situation entspannt. Auch an anderen Schulen gibt es Elternhaltestellen.