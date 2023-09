Kleiderbörse in Wermelskirchen Viele Schnäppchen bei der Kinderkleiderbörse

Zum zweiten Mal haben Beirat und Verein der katholischen Kindertagesstätte am Samstagnachmittag zum Stöbern und Einkaufen eingeladen. „Wir finden es wichtig, das Thema Nachhaltigkeit in den Blick zu nehmen“, erklärt Anne Heldt vom Förderverein. Insgesamt 60 Elternpaare seien in der Kita unterwegs: Es sei also ein guter Ort, um Mütter und Väter beim Thema Kinderkleidung zu erreichen.