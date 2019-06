Wasserschaden in Wermelskirchen : Zwölf Häuser ohne Wasser – BEW rät: Vorrat anlegen

WERMELSKIRCHEN Die Bewohner von zwölf Häusern an der Telegrafenstraße, Thomas-Mann-Straße, Remscheider Straße und am Brückenweg müssen am Donnerstagvormittag mit einer Unterbrechung der Trinkwasserversorgung rechnen.

Am Donnerstag arbeitet die BEW an der Telegrafenstraße 61 am Trinkwassernetz. Ein am Pfingstmontag aufgetretener Wasseraustritt wurde gestoppt und provisorisch repariert. Schnellstmöglich müssen der defekte Schieber und die Wasserarmaturen ausgetauscht werden, teilt BEW-Sprecherin Sonja Gerrath mit. Dazu muss die BEW die Wasserzufuhr in den oben genannten Bereichen zeitweise abstellen. Sie rät den Bewohnern, sich einen Vorrat an Wasser in Kanistern oder Eimern zu füllen. „Wir arbeiten so zügig wie irgend möglich“, verspricht Christoph Czersinsky, Abteilungsleiter für die Gas- und Wassernetze. „Ganz ohne Beeinträchtigungen für Anwohner und Fußgänger gehe es jedoch nicht.“ Auch im Straßenverkehr könnte es zu Behinderungen kommen. Die Verkehrsregelung erfolgt am Donnerstag durch eine mobile Ampelschaltung; am Dienstag staute sich bereits der Verkehr in der Innenstadt.