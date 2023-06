Reit- und Fahrverein Dhünn Viele Erfolge für die RFV-Reiter auf heimischer Anlage

„Die Zahl der Turnierteilnehmer geht derzeit leider zurück. Das beobachten aber alle Vereine, die Turniere ausrichten“, erläuterte Mailin Schmidt, die beim Sommerturnier selbst auch bei zwei Prüfungen ritt. Dieser Negativ-Trend sinkender Turnierteilnehmerzahlen habe sich seit den Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingestellt, sagte die RFV-Vorsitzende. Als positives Signal wertete Mailin Schmidt die Kinder, die an den Nachwuchswettbewerben teilnahmen und besagten Trend in Zukunft umkehren könnten. Sie lockten am dritten Turniertag besonders viele Zuschauer auf die Reitanlage in Dhünn-Neuenhaus.