Einzelhandel : Viele Geschäfte öffnen am Montag wieder ihre Türen

Viele Geschäfte öffnen am Montag wieder ihre Türen

Auch Wolfgang Müllenmeister wird sein Geschäft „Holzwürmchen“ am Montag wieder öffnen. Foto: Anja Wollschlaeger

Wermelskirchen Erleichterung trifft bei den Einzelhändlern auf Unsicherheit – vor allem bei Fragen der Hygieneregeln.

Die Gefühlslage bei den Einzelhändler war ambivalent: „Wir freuen uns, dass wir die Türen wieder öffnen dürfen“, erklärte Johannes Schnütgen von Quick Schuh. Aber es gebe so viele Fragen zu klären. Viele Händler trommelten nach den neuen Beschlüssen der Regierung am Donnerstagmorgen ihre Mitarbeiter zusammen, um sich auf eine Öffnung der Geschäfte am Montagmorgen vorzubereiten.