Markt in Wermelskirchen Viele Besucher mit Kauflust bei „Katt kreativ“

Iris Schüßler macht sich nach knapp drei Stunden an ihrem Stand wieder an die kreative Arbeit. Sie bindet dünnen goldenen Draht um das feine Stroh. „Nachschub“, sagt die Hobbybastlerin gut gelaunt. „Heute wird viel gekauft.“ Und noch während sie einen kleinen Stern bindet, kommen die nächsten Kunden an ihrem Tisch in der kleinen Halle in der Katt vorbei und stöbern zwischen den kleinen Kunstwerken.