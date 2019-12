Bergische Weihnacht in Wermelskirchen : Aussteller klagen über niedrige Besucherzahlen

Die „Bergische Weihnacht“ litt in diesem Jahr unter dem bergischen Dauerregen.

Auch Tanja Deus vom Kaffeeteufel zog am Sonntagnachmittag eine ernüchternde Bilanz: „Dieses Jahr waren wirklich wenig Besucher da“, befand sie. Und dem Markt fehle auch die Würdigung. Er sei klein, aber fein. Nur wenn die Bürger das Angebot auch in Anspruch nähmen, könne er wachsen. „Der Erfolg so eines Marktes hängt auch an den Menschen in der Stadt“, befand sie. Die kämen selten, um Kunsthandwerk zu sehen und zu kaufen, ergänzte Tanja Behnke, die mit ihren genähten Schmuckstücken am dritten Adventswochenende zum Markt kam. „Es ist mehr ein Treff zum Glühweintrinken“, befand sie und wünschte sich auch mehr Weihnachtsmusik vom Band. Für sie habe sich der Einsatz auf dem Markt überhaupt nicht gelohnt, auch weil sie neben der Standgebühr dazu verpflichtet gewesen sei, dem Marketingverein 200 Zählscheine abzunehmen.