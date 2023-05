Seit 40 Jahren in Wermelskirchen Viel Zeit für Gespräche bei Kosmetik Ruthenberg

So sei der Samstag ein Mix aus Arbeit und genügend Zeit für ausgiebige Gespräche mit den Kundinnen gewesen. „Ich fand das so schön und so angenehmen, einmal wieder richtig Zeit für einen Schnack zu haben – auch wenn mein Team ganz gerne noch mehr Andrang gehabt hätte“, meint Gabriela Ruthenberg. Sie sei insgesamt sehr froh, dass sie das 40-Jährige, an das sie schon selbst gar nicht mehr gedacht hatte, nun doch in dieser Form gefeiert hätten. „Wer weiß denn schon, ob ich noch einmal ein solches Jubiläum feiern kann“, so die Kosmetikerin. Sie denke zwar ganz und gar nicht ans Aufhören: „Solange meine Augen und meine Finger noch mitmachen, werde ich weitermachen.“