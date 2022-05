Volksfest in Wermelskirchen : Viel Rummel zum Kirmes-Auftakt

Volksfest in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Frühjahrskirmes lockt die Menschen auf den Schwanenplatz. Auto-Scooter-Chefin Jaqueline Ruth Schmidt ist mit dem Start sehr zufrieden.

Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) laut über eine erneute Maskenpflicht ab Herbst nachdenkt, sind auf der Frühjahrskirmes nur ganz vereinzelt Besucher zu entdecken, die einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen. Der erste Rummel in Wermelskirchen nach 2019 ohne Kontaktbeschränkungen und 3G-Einlasskontrollen läuft im „Normalbetrieb“. Die Besucher flanieren über den Schwanenplatz, genießen einen frittierten Snack bei „Siggi‘s Backfisch“, am Imbiss ein Spießbratenbrötchen oder eine Krakauer, zielen bei der „Super Gun“ mit dem Luftgewehr oder bei der „Piraten-Schlacht“ mit Pfeil und Bogen genau, lassen sich ein Slush- oder Soft-Eis bei „Tanja‘s Eisdiele“ schmecken, trinken ein kühles Blondes bei „Fischer‘s Biertreff“ oder bei „Zum Braukessel“. Wer sich mutig Geschwindigkeit und Fliehkräften stellen will, dreht eine Runde auf dem „Break-Dancer“.