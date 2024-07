Offene Stadtmeisterschaft im Tennis in Wermelskirchen Mehr als 90 Spieler auf dem Tennisplatz

Dazu komme, dass nur wenige Vereine in der Region einen Wettkampf für gemischte Teams anbieten. „So erklären wir uns auch die sehr hohen Anmeldezahlen in diesem Bereich“, sagt Schöpp. Mit 32 gemeldeten Teams hat der Tennisclub die Marke vom vergangenen Jahr noch überschritten. Dazu kommen acht Damen und 22 Herren, die an den Stadtmeisterschaften teilnehmen – insgesamt also mehr als 90 Spieler. Rund zwei Drittel der Teilnehmer kämen aus dem eigenen Verein. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele neue Mitglieder gewonnen“, erzählt Schöpp, „und viele von ihnen stehen dieses Jahr auch zum ersten Mal bei den Stadtmeisterschaften auf dem Platz.“ Dazu kommen Spieler aus befreundeten Tennisclubs in Pohlhausen, Remscheid oder Dabringhausen. „Und so werden die Stadtmeisterschaften auch atmosphärisch immer zu einem besonderen Wochenende unter Freunden“, sagt Schöpp.