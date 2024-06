Dorffest in Dabringhausen Auf dem Festplatz kennt man sich

Schließlich wartet ein volles Programm auf die Besucher. Im Gemeindehaus klingt gerade das Kaffeetrinken für „Dorfomas und -opas“ aus. „Es ist uns wichtig, dass auch die älteren Menschen einen Platz haben, an dem sie gemütlich mitfeiern können“, sagt Silvia Seils von den Montagsturnerinnen, die ein großes Kuchenbuffet gezaubert haben. Mehr als 70 Dabringhausener lassen es sich schmecken. „Mit einem schönen Schwätzchen“, sagt Edelgard Lauf, die in einer munteren Runde am Kaffeetisch sitzt. Michael Lauf, der in Dabringhausen aufgewachsen ist, ist extra zum Fest aus dem Schwarzwald gekommen. Zusammen schmieden die Besucher nun Pläne für die nächsten Festtage. „Es steht jetzt schon fest: Wir hier in Dabringhausen halten zusammen“, sagt Edelgard Lauf, „und das spüren wir an diesem Wochenende besonders.“