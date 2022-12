Start-up in Wermelskirchen Lukas Zecher und die Welt von oben

All diese Aktivitäten steuert Lukas Zecher mit einem festen dreiköpfigen Team. Innerhalb der Szenen der Autotuner und Videoproduzenten ist er aber gut vernetzt und kann unkompliziert Kräfte beordern, viele Freiberufler aus dem Bereich Gestaltung und Videobearbeitung stehen auf der Auftragsliste von „From Above“. So kann Zecher auch mal eine Produktion mit 80 Beteiligten oder mehr umsetzen. Am liebsten zieht er aber die Fäden selbst und übernimmt Verantwortung: „Ich habe einen hohen Qualitätsanspruch an mich“, sagt Zecher, der seine Firma als Vorreiter im Bereich des Drohnenfilmens sieht. Und sein Kundenportfolio werde immer größer. Am Brückensteig etwa, einem Klettersteig an der Müngstener Brücke habe er kürzlich Aufnahmen gemacht. Die Auftragsbücher seien voll, jedoch habe er noch Kapazitäten im Jahr 2023. „Die Kunden hatten von Anfang an Geduld mit mir, ich konnte mit ihnen wachsen“, gibt Zecher zu. Die Arbeit nehme auf jeden Fall zu, „es war ein krasses Jahr, der Aufwand ist ein bisschen eskaliert“, sagt der Jungunternehmer. Auf seine beiden Kollegen Pat Mickelat und Peter „Pete“ Däumer kann er zählen, eine klare Arbeitsaufteilung hat das Team nicht, jeder kann quasi für alles zuständig sein. „Die Jungs sind eine Riesenhilfe“, freut sich Zecher. „70 Prozent der Arbeit mache ich im Schnitt, da gibt es super viel abzuarbeiten, helfe aber auch da, wo es benötigt wird“, sagt der 22-jährige Mickelat. „Das ist eine coole Mischung, wenn wir schneiden, aber auch mal auf Drehs dabei sind“, stimmt der 30-jährige Däumer zu. Zecher möchte seine Hauptkräfte künftig mehr in die Planung von Konzepten einbinden.