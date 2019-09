Ausländerzentrum in Wermelskirchen : VHS-Sprachkurse jetzt im Gebäude des Ausländerzentrums

Im Ausländerzentrum an der Thomas Mann-Straße nutzt nun die VHS Räume für Sprachkurse. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Portugiesen und Spanier nutzen die Räume des Ausländerzentrums an der Thomas-Mann-Straße nur noch eingeschränkt. Damit die Räume nicht ungenutzt leer stehen, wurden vorübergehend einige Kurse des VHS-Angebots dorthin verlagert.

Viele Ethnien und viele Aufgaben unter einem Dach – so kann man die Nutzung des Ausländerzentrums an der Thomas-Mann-Straße kurz beschreiben. Bisher teilten sich die Kulturvereine der Spanier, Portugiesen und Türken die einzelnen Räume. In dem städtischen Gebäude gibt es den offenen Mittagstisch, und außerdem wohnen dort noch Flüchtlinge. Aber es gibt unter den bisherigen Nutzern und Mietern eine Veränderung. Die Kulturvereine der Spanier und Portugiesen haben sich etwas zurückgezogen.

„Der Mietvertrag wurde einvernehmlich und nach guten Gesprächen aufgelöst, ein neuer umfasst die Nutzung der bisherigen Räume in geringerem Umfang“, sagt Hartwig Schüngel, Leiter des städtischen Gebäudemanagements. Ganz leicht sei es die Gruppen nicht gefallen, sich von dem Daueranlaufpunkt zu trennen, der für viele über Jahre eine Art ein zweites Zuhause gewesen ist. Aber offenbar ist den Bedarf der beiden Vereine an den Räumen aufgrund rückläufiger Nachfrage zurückgegangen, sie beschränken sich auf Treffen an den Abenden und am Wochenenden, während der türkische Verein seine angemieteten Räume weiterhin in vollem Umfang nutze. Dort treffen die Mitglieder auch zum Beten in einem kleinen Gebetsraum, so Schüngel.

Damit Räume nicht ungenutzt leer stehen, wurden Teile des VHS-Angebots dorthin verlagert. So werden dort beispielsweise tagsüber Sprachkurse angeboten, berichtet Schüngel. Das ändere jedoch nichts an den Plänen, dass die Volkshochschule ins Schulgebäude am Weyersbusch umzieht, bevor das Realschul-Gebäude an der Rot-Kreuz-Straße angerissen wird. Dort wiederum wird derzeit mehr Platz für die Sekundarschule in Form von Raummodulen geschaffen. Sie sollen nach den Herbstferien bezugsfertig sein.