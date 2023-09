Volkshochschule Bergisch Land Einfach mal beim Kochen Französisch lernen

Es gibt verschiedene gute Gründe dafür, eine neue Sprache zu lernen. Die eine möchte endlich den „Don Quijote“ im Original lesen, der andere hat sich in eine Portugiesin verliebt und lernt ihr zuliebe ihre Muttersprache. Manch einer hat vielleicht das Ziel, seine beruflichen Chancen zu verbessern, andere wollen endlich auf Reisen ihr Abendessen bestellen, ohne, dass es zu peinlichen Missverständnissen kommt. Was auch immer die Beweggründe sein mögen, in einem Punkt sind sich Sprachwissenschaftler einig: Am besten lernt man Sprachen in der Praxis.