Beschwerde in Wermelskirchen : Verwilderter Park an der Bahnhofstraße verärgert Leser

Wermelskirchen Seit Jahren wird das Grundstück an der Ecke Kreuzstraße/Bahnhofstraße nicht mehr gepflegt. Es ist in Privatbesitz. Für die Stadt ist ein verwildertes Areal kein Grund, tätig zu werden.

Das bemängelt jetzt ein Leser der Bergischen Morgenpost am Bürgermonitor. Sein Name ist der Redaktion bekannt, er möchte aber nicht genannt werden. „Wem gehört denn eigentlich dieses Grundstück?“, fragte er nach. „Der Eigentümer sollte sich schämen, dass die früher so schöne Anlage so dahin gammelt.“