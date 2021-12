Verwaltung prüft Aufwertung des Stadtfriedhofs in Wermelskirchen : Aufwertung des Stadtfriedhofs wird geprüft

Wermelskirchen Einem WNKUWG-Papier stimmte der Ausschuss für Umwelt und Bau mit Ergänzungen der CDU als Prüfauftrag zu. Damit arbeitet die Verwaltung eine Vorlage mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Konseuquenzen aus, über die die Kommunalpolitiker dann entscheiden.

Als Beschluss, der eine unmittelbare Umsetzung verlangt, wollte der Technische Beigeordnete Thomas Marner einen Antrag von WNKUWG im Ausschuss für Umwelt und Bau nicht einfach so „durchgewunken“ wissen: „Dieses Anliegen ist ein Klassiker für bürgerschaftliches Engagement und gebührenrechtlich nicht umlegbar.“ Mit ihrem Antrag hat die Stadtratsfraktion der WNKUWG eine Aufwertung des Stadtfriedhofs gefordert, indem zukünftig besonderes Augenmerk auf historisch wertvolle Gräber gelegt werden soll. Aber, so kommentierte Marner: „Als Beschluss geht das so nicht – es gibt keine Prüfung der rechtlichen Grundlagen oder finanziellen Folgen.“ Tiefbauamtsleiter Harald Drescher sprang dem Beigeordneten bei und erinnerte: „Wir haben viel gemacht, machen viel und wollen noch viel machen. Der Stadtfriedhof steht ja bereits unter Denkmalschutz und für einzelne Gräber – historisch wertvolle – ist das in Planung.“