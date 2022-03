Politik in Wermelskirchen : Verwaltung fragt Inklusionshilfe-Bedarf ab

Politik in Wermelskirchen

Wie bei den Schulen der Bedarf im Rahmen des Inklusionshilfe-Projekts ist, will die Stadt nun abfragen. Foto: dpa/Jonas Güttler

Wermelskirchen SPD und Grünen formulieren Antrag zum Thema neu, der Schulausschuss erkennt ihn als eingebracht an. Die Ergebnisse der Analyse sollen dann Basis für eine politische Beschlussfassung sein. Von einer besseren Bezahlung für die Lebenshilfe-Mitarbeiter ist vorerst keine Rede.

Die Stadtverwaltung wird bei den Schulen den Stundenbedarf im Rahmen des Inklusionshilfe-Projekts abfragen, damit einen etwaigen Mehrbedarf gegenüber dem aktuellen Status skizzieren und die dafür anfallenden Kosten benennen, damit die Politik auf dieser Basis eine Entscheidung fällen kann. Einen entsprechenden Antrag von SPD und Grünen erkannte die Sitzung des Schulausschusses als eingebracht an.

Zuvor hatten die beiden antragstellenden Fraktionen einen gemeinsamen Antrag im Schulausschuss zurückgezogen, auf dieser Sitzung hatten die Wermelskirchener Schulleiter sowie die Lebenshilfe als ausführende Organisation einen dringenden Appell zum ausgeweiteten Fortbestand und besseren Bezahlung der Inklusionshilfe an die Kommunalpolitiker gerichtet (wir berichteten). Wichtig dabei: Es geht um Inklusionshilfe-Mitarbeiter, die im Alltagsbetrieb einer Schule flexibel eingesetzt werden – nicht um diejenigen, die sich in Einzelbetreuung um ein Kind mit besonderem Förderbedarf kümmern.

Hilfsaktion für die Kriegsflüchtlinge in Wermelskirchen

Hilfsaktion für die Kriegsflüchtlinge in Wermelskirchen : Spendenaktion – städtische Mitarbeiter backen Waffeln

Der Feierabendmarkt geht in die zweite Saison

Hückeswagen und Wermelskirchen sind wieder dabei : Der Feierabendmarkt geht in die zweite Saison

Jugendliteraturpreis 2022 wird auch in Wermelskirchen verfolgt

Jugendliteraturpreis 2022 wird auch in Wermelskirchen verfolgt : Wenn Bücher Spuren hinterlassen

In dem nunmehr eingebrachten Papier sprechen die Sozialdemokraten und die Grünen von einem Mehrbedarf an Stunden und den damit verbundenen Kosten. Explizit formulieren die Antragsteller dabei: „Der Vertrag mit der Lebenshilfe bleibt davon unberührt.“ Von einer anderen tariflichen Einordnung der Inklusionshelfer und einer damit verbundenen besseren Bezahlung ist in dem Antrag nirgendwo die Rede.