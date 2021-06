Büfo will Car-Sharing-Projekt für Wermelskirchen : Verwaltung fordert Mobilitätsmanager

Car-Sharing, wie hier in Düsseldorf-Flingern, wünscht sich das Bürgerforum auch in Wermelskirchen. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Wermelskirchen Das Car-Sharing- und Mobilitätsthema verschob Fachausschuss in Richtung Kreisverwaltung. Die soll nun das Rhein-Berg-Konzept erneut in Wermelskirchen präsentieren. Büfo gibt sich damit nicht zufrieden und will an dem Ansinnen festhalten. Der Technische Beigeordnete Thomas Marner erkennt die Bedeutung an, braucht zur Umsetzung aber Personal.