Bürgermonitor für Wermelskirchen : Verwahrloster Bolzplatz soll saniert werden

Der Bolzplatz an der Beltener Straße ist derzeit kaum bespielbar. Dafür, dass er saniert wird, kämpft ein Anwohner seit Jahren. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen Die Freizeitanlage in Bolten verkommt immer mehr. Ein Anwohner will diesen Zustand nicht hinnehmen. Er bemüht sich seit Jahren um eine Sanierung, passiert ist bisher allerdings nichts.

Jochen Schmidt hat früher selbst auf dem Bolzplatz in der Beltener Straße Fußball gespielt. Schon seit mehr als 50 Jahren wohnt der Wermelskirchener unmittelbar gegenüber der Anlage. Er war dabei, als dort jubelnd Tore geschossen wurden, als Freundschaften entstanden sind. Und er hat gesehen, wie auf dem Bolzplatz Jahre später Kontakte zwischen Kindern und Jugendlichen aus der Gegend mit Geflüchteten geknüpft wurden. Die Anlage ist für ihn ein Ort der Begegnung und des Miteinanders.

Doch sie verwahrlost immer mehr – und wird in der Folge kaum noch genutzt. „Es macht mich traurig und langsam auch wütend, den Platz so verkommen zu sehen“, sagt Jochen Schmidt. „Ich habe mich immer gefreut, wenn Leben auf dem Bolzplatz ist.“ Auch vor dem Hintergrund persönlicher Jugenderinnerungen. Seit Jahren setze er sich nun schon für eine Sanierung des Bolzplatzes ein, doch vonseiten der Stadt komme nichts als leere Worte.

Dabei war der Beltener Bolzplatz sogar Thema in der Sitzung des Sportausschusses im Juli dieses Jahres. Da hieß es, eine „Sanierung der Deckschicht solle noch in 2021 erfolgen“. Passiert also noch etwas?