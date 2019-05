Szene : Verträumter Jazz-Rock mit „Morgen Jass“ aus Essen

Wermelskirchen Nachdem das Haus Eifgen beim großen Frühlingsfest am 1. Mai fast aus allen Nähten geplatzt war, hielt sich der Zuschauerzuspruch beim Auftritt des verträumten Jazz-Quartetts „Morgen Jass“ eher in Grenzen.

Die Besucher bekamen jedoch ein hervorragendes Jazz-Feuerwerk geboten. Denn die vier jungen Musiker Fabian Neubauer (E-Piano), Philipp Humburg (Gitarre), Malte Winter (Bass) und Marvin Andrä (Schlagzeug), die allesamt an der Essener Folkwang Universität der Künste studieren, ließen sich angesichts der Gästeschar keineswegs davon abhalten, ihre hochkomplexen, stellenweise entrückten, aber immer enorm virtuosen Songs in den knapp 90 Minuten Spielzeit zu präsentieren. Diese wiederum weckte in den anwesenden Musikern im Publikum genau die richtige Laune für die anschließende offene Session.

Der rein instrumentale und hochvirtuose Jazz, in dem sich funkige Elemente wie im tollen „Balcony“ oder der rustikalen Ode an „Japan“ genauso wiederfanden wie extrem Progressives, wie eindrucksvoll im regelrecht wahnwitzigen Bass-Solo in der zweiten Nummer „AfroArctic“ nachzuhören war, erforderte von Publikum durchaus einige Aufmerksamkeit. Diese wurde aber mit punktgenau sitzenden Instrumentalabfahrten und mitunter beinahe poppig-eingängigen Momenten belohnt, was sich in begeistertem Applaus niederschlug. Ganz großes Ohrenkino.