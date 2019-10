BEW stellt um : Verträgt die Heizung das neue Erdgas?

Wermelskirchen Voraussichtlich bis 2024 will die BEW im gesamten Gebiet auf H-Gas umstellen. Aber nicht alle Heizungen können damit funktionieren. Hausbesitzer sollten sich also frühzeitig informieren, um Engpässe beim Heizen zu vermeiden.

Es ist noch ein bisschen hin bis die Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW) in Wermelskirchen von L- auf H-Gas umstellt – der Stichtag ist der 7. Mai 2024. Durch die Leitungen von 9684 Geräten im Stadtgebiet läuft dann eine neue Gasqualität, für die eine technische Anpassung der Geräte notwendig wird: Ganz moderne Geräte können von alleine umstellen, bei anderen müssen die Düsen oder andere Einbauteile gewechselt werden, der Brenner wird neu eingestellt oder eine neue Software installiert.

Aber diese Anpassung ist nicht bei allen Geräten möglich: Altgeräte müssen für die neue Gasqualität zum Teil ausgetauscht werden. Ob ein Gerät zu alt für die Umstellung ist, wird die BEW mit Hauptsitz in Wipperfürth etwa zwei Jahre vor dem Stichtag in allen Haushalten überprüfen. Auch Hausbesitzer in Wermelskirchen und Hückeswagen tun allerdings gut, sich schon vorher beim Installateur zu informieren. Denn: Eine neue Heizung kostet Geld, und auch der Fachmann, der sie um- oder einbaut, ist häufig schon mehrere Monate im Voraus ausgebucht. Die BEW empfiehlt, bereits jetzt den Kontakt mit den jeweiligen Kooperationspartnern im Heizungs- und Sanitärhandwerk aufzunehmen. Die geben auch Auskunft über mögliche Förderungen und Zuschüsse.