Nachts auf der Königstraße in Wermelskirchen : Versuchter Raubüberfall auf einen Taxifahrer

Die Polizei wurde am Montagabend zu einem versuchten Raubüberfall in die Königstraße gerufen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wermelskirchen Die Fahrt führte am späten Montagabend von Köln nach Wermelskirchen. Dann wollten die Fahrgäste, ein Mann und eine Frau, nicht bezahlen. Der Mann versuchte sogar, den Taxifahrer zu berauben. Das misslang, weil sich Zeugen näherten.

Zwei bislang unbekannte Fahrgäste haben am Montag versucht, einen 59-jährigen Taxifahrer aus Kerpen auf der Königstraße zwischen 21.55 und 22.10 Uhr auszurauben. Das teilte am Mittwoch die Polizei mit. Die Täter versuchten, an das Portemonnaie des 59-Jährigen zu gelangen und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Als Zeugen sich dem Tatort näherten, trat der Täter die Flucht ohne Beute an.

Der 59-Jährige fuhr die beiden Fahrgäste (männlich, weiblich) von Köln nach Wermelskirchen und hielt an der Bushaltestelle „Eich“. Die beiden Personen verließen sodann das Fahrzeug ohne zu zahlen. Auf Aufforderung des Kerpeners, den Betrag zu begleichen, behauptete der männliche Fahrgast, er müsse Geld holen und der Taxifahrer solle ihm folgen. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung folgte der Taxifahrer den beiden schließlich über die Dabringhausener Straße in Richtung Königstraße. Auf dem Weg fragte der Täter mehrfach nach dem Portemonnaie des 59-Jährigen und ob dieser Geld wechseln könne. Der Taxifahrer verneinte dies, forderte die sofortige Zahlung des Betrages und kündigte an, andernfalls die Polizei zu rufen.

An der Schillerstraße/ Neuschäferhöhe schlug der Unbekannte dem 59-Jährigen dann plötzlich zweimal ins Gesicht und versuchte, an das Portemonnaie des nun am Boden liegenden Opfers zu kommen. Der Taxifahrer konnte diesen Versuch abwehren.

In diesem Moment trafen Zeugen ein und der Täter verschwand in Richtung Neuschäferhöhe – seine Begleitung war bereits zuvor geflüchtet, berichtet die Polizei.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Der männliche Täter soll 1,65 bis 1,70 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und etwas mollig sein. Er trug dunkle Sportbekleidung und sprach deutsch mit Akzent. Die weibliche Täterin soll circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und 18 bis 22 Jahre alt sein. Sie hatte schulterlange Haare und trug einen dunklen Rock und dunkle Oberbekleidung.