Kriminalität in Wermelskirchen Versuchte Einbrüche in zwei Kindergärten

In der Altenberger Straße versuchten sie es an einer Tür, mehreren Jalousien und Fenstern und hinterließen dabei mehrere Hebelspuren. Sie gelangten jedoch nicht in das Objekt. Im Bussardweg beschädigten sie ein Türschloss und hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie Spinde auf und durchwühlten Schränke. Offenbar fanden sie nichts Wertvolles und verließen die Kindertagesstätte ohne Beute. In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden.