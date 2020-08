Kostenpflichtiger Inhalt: Heiße Tage in Wermelskirchen : Verbotene Badegäste an der Dhünn-Talsperre

Talsperrenmeister Marco Solmecke vor dem Entnahmeturm der Großen Dhünn-Talsperre. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen Schwimmen ist in der Dhünn-Talsperre nicht erlaubt, aus gutem Grund. Doch leider halten sich an heißen Sommertagen viele Menschen nicht an das Verbot. Jetzt gab es erste Anzeigen.