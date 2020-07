Keine Lieferengpässe wegen der Corona-Krise : Handschuhe & Co. sind genug vorhanden

Wermelskirchen Lieferengpässe für Schutzausrüstung gibt es im Krankenhaus derzeit nicht. Für Operationen und Untersuchungen ist also ausreichend Material vorhanden. Alles kann aber nicht sofort geliefert werden.

Vor der Corona-Krise waren die Lager in allen Krankenhäusern voll. Handschuhe, Schutzkittel und Masken in vollem Umfang vorhanden. Jetzt sieht die Lage in manchen Krankenhäusern anders aus. „Es kommt tatsächlich vor, dass es für den einen oder anderen Artikel etwas länger dauert, bis er geliefert werden kann“, bestätigt Ralf Schmandt, Verwaltungsleiter im Krankenhaus Wermelskirchen auf Anfrage unserer Redaktion. „Es ist nicht mehr so dramatisch, wie im März oder April, als es wirklich eng wurde mit der Schutzausrüstung für die Mitarbeiter, aber es kommt immer noch vor, dass wir nicht alles sofort bekommen“