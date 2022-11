Weihnachtsaktion in Dabringhausen Besondere Vernissage im Dorfpark soll zum Nachdenken anregen

Fünf Skulpturen haben dafür ihren Platz am Wegesrand im Dorfpark gefunden: Jeder trägt die Handschrift von Menschen aus dem Dorf. Unter dem Dach von „Miteinander in Dabringhausen“ hatte der Frauentreff im Herbst zum Kunstworkshop mit dem Leichlinger Künstler Berthold Welter eingeladen: Und dabei entstanden Weihnachtsfiguren der besonderen Art – aus Treibholz und Draht, aus altem Metall und Schrott (wir berichteten). Das Ergebnis können Besucher seit Freitag im Dorfpark sehen – mit kleinen Tafeln versehen, auf denen die Künstler Impulse zum Weiterdenken notiert haben. „Es ist nicht die klassische Dorfkrippe geworden“, erklärt Ulrike Rickell, „stattdessen sind Figuren entstanden, die sich selbst mitbringen.“ Und genau das wünsche sich die kleine, neu entstandene Künstlergruppe auch für die Besucher. Jeder solle sich selbst fragen: Was kann ich einbringen? Wo kann ich selbst an der Heilung dieser Welt mithelfen? Welche Gaben habe ich? Und deswegen hat die Gruppe der Ausstellung auch einen prägnanten Namen geben: „Weihnachten! Und ich?“ Nicht das Geschehen hinter der Stalltür, sondern die Menschen vor der Tür sollen in den Blick genommen werden. „Also jeder von uns“, sagt Ulrike Rickell.