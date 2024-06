Trassen-Treffen 2024 in Wermelskirchen 125 Stempelkarten waren in der Verlosung

„Wir haben uns sehr gefreut, dass das Trassen-Treffen ein so großer Erfolg war“, sagt Yvonne Kuhl. Alle zwei Jahre organisieren die Anrainerstädte der „Balkantrasse“ die Veranstaltung rund um das Fahrradfahren gemeinsam. In Wermelskirchen wird aber nicht nur alle zwei Jahre zum großen Trassen-Treffen eingeladen – in den Jahren dazwischen richtet die Stadt an gleicher Stelle ein eigenes Event aus. „Jetzt freuen wir uns erst einmal auf die nächsten Feste in der Stadt und bereiten uns auf das nächste Trassen-Treffen vor“, sagt die Tourismus-Beauftrage.