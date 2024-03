Verkehrsunfallbilanz 2023 deutlich mehr Kinder in Wermelskirchen verunglückt

Besonders gefährlich ist es im Straßenverkehr in Wermelskirchen demnach in Dabringhausen an der Altenberger Straße/Hilgener Straße, in Limmringhausen auf der L101, in Finkenholl auf der L157, auf der L101 in Dreibäumen, auf der L409 im Bereich Weiler/Haarbach, zwischen Halzenberg und Neuenhaus und im Bereich Preyersmühle – die Stellen an der L409 sind im vergangenen Jahr mit aufgenommen worden.