Ein ewiges Diskussionsthema in Wermelskirchen Die Telegrafenstraße – der fließende und ruhende Verkehr

Wir in der an der Telegrafenstraße beheimateten Morgenpost-Redaktion müssen noch nicht mal aus dem Fenster schauen, wenn Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos in zweiter Reihe halten oder losfahren und nicht damit rechnen, dass andere deutlich schneller unterwegs sind als eigentlich erlaubt. Es gibt Tage, an denen mindestens ein Dutzend Hupen ertönen. Und das sind keine Fußballfans in Feierlaune oder Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft im Autokorso.