Baustelle in Wermelskirchen-Hünger „Es gibt zur halbseitigen Verkehrsführung keine Alternative“

Im Antwortschreiben, das der Parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic (FDP) unterschrieben hat, werden verschiedenste Alternativen beschrieben, aber gar kein Bezug auf Rehses Vorschlag genommen, was dieser bedauert. „Ihre Ausführungen, die Ihnen sicherlich von bemühten Mitarbeitern zugetragen wurden, zeigen mir, dass Sie detailliert in der Angelegenheit offenbar nicht wirklich ‚drin‘ sind“, antwortete nun Rehse per Mail an Luksic und schrieb noch: „Ich möchte insofern darauf hinweisen, dass Sie in Ihrem zweiseitigen Schreiben mit keiner Silbe auf den von mir präferierten Vorschlag... eingegangen sind... schade!“ Im Schreiben aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr heißt es, dass es „zur vorliegenden Lösung mit halbseitiger Verkehrsführung für die Dauer der Baumaßnahme keine Alternative gibt“.