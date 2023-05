Wermelskirchener Stadtgeschichte Verkaufsstart des Buches zum Stadt-Jubiläum

Der Sonderband zum Stadt-Jubiläum hat eine komplizierte Geschichte hinter sich. Eigentlich wurde er wegen Personalmangel zunächst abgesagt, dann wurde die Idee in Form von drei kleinen Bänden wieder aufgenommen. Als schließlich die Papierpreise stiegen, wurde es wieder ein einziger Band. Allerdings: Das Cover sieht genauso aus, wie ganz am Anfang gedacht. Diese Entwicklung beschrieb der Vorsitzende des Vereins, Volker Ernst, auf der Vorstellung des Buches am Freitag im Gemeindezentrum Wermelskirchen. An diesem Abend wurden die ersten Exemplare des Sonderbandes verkauft, seit Samstag ist das Werk auch in Buchhandlungen erhältlich. Der Sonderband, der 32,50 Euro kostet, enthält Beiträge zu 28 verschiedenen Themenblöcke rund um die Geschichte Wermelskirchens.