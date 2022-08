Kirmessonntag ind Wermelskirchen : Verkaufsoffener Sonntag lockt mit Service und „Dusch-Uhren“

Bürgermeisterin Marion Lück wird am Sonntag wieder „Dusch-Uhren“ verteilen Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Kirmes, Krammarkt, verkaufsoffener Sonntag und das Verteilen der „Dusch-Uhren“ durch die Bürgermeisterin: Das sind Gründe genug, um am Sonntag nach Wermelskrichen zu kommen.

Der Besuch in der Stadt ist nach Ansicht von WiW für die ganze Familie attraktiv, denn das Zusammenspiel von Kirmes, Krammarkt und verkaufsoffenem Sonntag funktioniere. „Für den verkaufsoffen Sonntag haben sich rund 50 Händler angemeldet“, kündigt Inga Manderla an. Sylvia Mundstock von der WiW-Geschäftsstelle ergänzt: „Darüber hinaus haben 16 Vereine ihre Teilnahme für den verkaufsoffenen Sonntag angemeldet.“

Energiesparen und dazu passende Tipps liegen im Trend. Mit der Aktion „Wermelskirchen dreht ab“ und einer „Dusch-Uhr“ für zuhause will die Stadt Wermelskirchen zum Energiesparen anregen. Dusch-Sanduhren werden Bürgermeisterin Marion Lück und Stadtsprecherin Kathrin Kellermann am verkaufsoffenen Sonntag, 28. August, von 13 bis 15 Uhr vor der Commerzbank (Telegrafenstraße) an die Bürger verteilen, solange der Vorrat reicht.