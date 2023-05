Agentur in Wermelskirchen „Veri-Treff“ bringt Stellenangebote auf Kurs

Einen Schlüssel zum Erfolg sehen die „Veri-Treff“-Verantwortlichen auch in der regionalen Bindung: „Wir leben, was wir unseren Kunden sagen. Wir bauen Bindungen auf, die auf Langfristigkeit zielen.“ Isaac Martin Diaz erinnert mit einem Lachen: „Als ich bei ‚Veri-Treff‘ gestartet bin, habe ich gesagt: Ich verstehe es nicht ganz, was da gemacht wird, aber ich habe Bock drauf.“ Es herrsche in der Firma eine Vertrautheit vor, auf deren Basis sich gut ausprobieren lasse, was Chantal Lopez bestätigt.