Amtsgericht Wermelskirchen : Rassistische Beleidigung: Verfahren wird fortgeführt

Wermelskirchen Ein 25-jähriger Mann muss sich wegen der rassistischen Beleidigung „Black Tiger“ vor Gericht zu verantworten. Bei der Verhandlung sind allerdings weitere Zeugen nötig.

Der 25-Jährige war in Begleitung seines Rechtsanwalts erschienen, der für seinen Mandanten eine Erklärung abgab. „Mein Mandant war zum fraglichen Zeitpunkt am genannten Ort. Zusammen mit einigen Freunden, war die Gruppe auf der Telegrafenstraße unterwegs. Sie waren alle sturzbetrunken“, sagte der Anwalt. In der Diskussion innerhalb der Gruppe sei es um eine Shisha-Bar mit dem Namen „Black Tiger“ gegangen, später dann um einen Karatefilm gleichen Titels. Zu keinem Zeitpunkt habe man Menschen mit dunkler Hautfarbe ansprechen oder beleidigen wollen, betonte der Anwalt. Er räumte indes ein, dass der Geschädigte, der zufällig dazu gekommen sei, den Begriff möglicherweise auf sich bezogen haben könne. „Mein Mandant hat nicht vor, den Zeugen zu beleidigen“, sagte der Anwalt. Der Rechtsanwalt stellte die Frage in den Raum, ob das Verfahren nicht eingestellt werden könnte, da der Vorfall zum einen sehr lang zurückliege, und der gesondert verfolgte 38-Jährige zudem bereits wegen des schwerwiegenderen Vorwurfs der Körperverletzung und der Beleidigung „Neger“ verurteilt worden sei. Außerdem sei sein Mandant italienischer Abstammung und wisse, wie sich rassistische Beleidigungen anfühlten. „Er wurde in der Schule selbst als ‚Spaghettifresser‘ bezeichnet. Er weiß, dass das nicht in Ordnung ist“, sagte der Rechtsanwalt. Allerdings stand dieser Erklärung die Aussage des Geschädigten gegenüber, der als Zeuge geladen war. Der heute 32-Jährige betonte mehrfach, dass der Angeklagte ihm gegenüber geäußert habe: „Hey, jetzt kommt Black Tiger!“