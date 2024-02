Wermelskirchen/Köln 29-Jähriger angeklagt wegen Verfolgungsfahrt und Attacke auf Polizeibeamte

Die Bilder, die am zweiten Prozesstag gegen einen 29-jährigen aus Wermelskirchen am Landgericht Köln, gezeigt wurden, waren durchaus eindrucksvoll. Es ging um die Verfolgungsjagd am 26. Mai 2022, eines von mehreren Delikten des Angeklagten, die vor der 11. Großen Strafkammer seit der vergangenen Woche verhandelt werden. Letztlich ging es dabei um die Frage, ob der 29-Jährige aus Schwelm dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden musste.