Verfahren gegen Wermelskirchener eingestellt : Sozialstunden nicht komplett aufgezeichnet

Wermelskirchen Das Verfahren wegen Internetbetrugs gegen einen 41-Jährigen wurde vor dem Amtsgericht eingestellt. Ihm wurde zur Last gelegt, die als Strafe auferlegten 100 Sozialstunden nur zum Teil absolviert zu haben.

Jetzt hatte der 41-Jährige wieder einen Termin vor dem Amtsrichter – weil er, so der Vorwurf der Staatsanwältin, die seinerzeit als Strafe auferlegten 100 Sozialstunden nur zum Teil absolviert habe. Laut der Stundenzettel, die im Senioren-Park „carpe diem“ notiert gewesen seien, habe der Mann nur 45 Stunden abgearbeitet. Das könne gar nicht sein, sagte der Angeklagte, er habe über drei Monate jedes Wochenende im carpe diem gearbeitet, bis er die 100 Stunden beisammengehabt hätte. „Hat man Ihnen denn gesagt, dass Sie fertig sind?“, wollte der Amtsrichter wissen. Nein, das nicht, aber er habe genau Buch geführt. „Außerdem war das Problem, dass mein Ansprechpartner im Heim am Wochenende nicht immer anwesend gewesen ist. Vielleicht sind deswegen nicht alle Stunden erfasst“, sagte der 41-Jährige. Er ergänzte noch, dass die Einrichtung sich an das Amtsgericht habe wenden wollen, um mitzuteilen, dass alle Sozialstunden abgeleistet seien. Die Diskrepanz in Sachen Stundenzahl konnte dann vor Gericht nicht abschließend geklärt werden, da die Ansprechperson telefonisch nicht erreicht werden konnte. Die Staatsanwältin sagte daraufhin, dass sie sich vorstellen könne, die Angelegenheit einzustellen. „Es ist ja nun schon sehr lange her. Ein Teil der Schulden sind ebenfalls bereits zurückgezahlt worden“, sagte sie. Der Angeklagte ergänzte: „Ich habe meine Finanzangelegenheiten komplett an meine Frau übergeben, da ich mit Geld nicht umgehen kann.“