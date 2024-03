Kultur in Wermelskirchen Ein musikalischer Geschichten-Abend

Die Musik, die an diesem Abend zu hören war, erinnerte in vielerlei Hinsicht an die MTV-Unplugged-Reihe, die vor allem in den späten 1990ern große Erfolge feierte. Denn es herrschte eine heimelige Stimmung, die auch durch den abgedunkelten Raum verstärkt wurde. Und durch die Songs, die manchmal zu den wohl bekanntesten Liedern überhaupt gehörten, die es in der Liedermacher- und Chanson-Szene überhaupt geben konnte. Zum Beispiel „Über den Wolken“ von Reinhard Mey oder die Zugabe „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ der großen Hilde Knef. Allerdings: In der Mehrzahl waren aber den wohl meisten Menschen eher unbekannte Lieder zu finden. Etwa die tieftraurige Ballade „Sie“ von Bodo Wartke. Oder „Wenn der Winter kommt“ von Element Of Crime. Gleich mehrfach gab es Lieder der Künstlerin Anna Depenbusch aus Hamburg zu hören, etwa die „Haifischbarpolka“ oder „Kommando Untergang“. Das alles kam wunderbar beim Publikum an, das mit dankbarem Applaus nicht geizte.